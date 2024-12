Fenerbahçe de Mourinho vence e está mais pertinho do aroma da liderança

O Fenerbahçe, de José Mourinho, venceu na segunda-feira à noite na receção ao Gaziantep por 3-1, na 14.ª jornada da Liga turca de futebol, reduzindo para três pontos o atraso para o líder Galatasaray.

A equipa de Mourinho entrou praticamente a ganhar, visto que marcou logo aos três minutos, pelo médio Oguz Aydin, mas o Gaziantep restabeleceu o empate aos 41, pelo avançado nigeriano David Okereke.

O Fenerbahçe só conseguiu desbloquear o resultado na parte final da partida, aos 78 minutos, quando o central brasileiro Rodrigo Becão, de cabeça, fez o 2-1, na sequência de um pontapé de canto cobrado pelo sérvio Dusan Tadic.

A um minuto do final do tempo regulamentar, o veterano ponta de lança bósnio Edin Dzeko fixou o resultado final ao marcar o terceiro golo, após uma assistência do médio brasileiro Fred, ex-Manchester United.

Com esta vitória, o Fenerbahçe, segundo classificado, reduziu para três pontos (32 contra 35) a distância para o Galatasaray, que na 14.ª ronda cedeu uma igualdade a dois tentos na receção ao Eyupspor.