Depois do susto, as boas notícias. O futebolista da Fiorentina Edoardo Bove, que colapsou no jogo contra o Inter, no domingo, está “acordado e alerta”.

A confirmação chegou via comunicado do clube viola. Bove já conversou com família, treinador e colegas. Há vários vídeos dos companheiros a sair do hospital a circular nas redes sociais e na imprensa local.

O jovem médio, de 22 anos, caiu no relvado desamparado num jogo da Serie A contra o Inter (interrompido e por completar), perdendo a consciência e motivando desde logo uma reação enérgica e assustada dos parceiros de profissão.

A Fiorentina revelou esta segunda-feira que o futebolista, já desentubado depois de ter sido sedado à chegada ao hospital, vai continuar a fazer testes médicos.

O jogador está no Hospital Universitário de Careggi.

O clube de Florença tem ainda salpicada na lembrança a trágica morte do capitão Davide Astori, em março de 2018, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.