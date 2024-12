Real Madrid ganha e já está só a um ponto do Barcelona

O Real Madrid colocou-se a um ponto da liderança da Liga espanhola de futebol, capitalizando a derrota do Barcelona frente ao Las Palmas, ao vencer por 2-0 na receção ao Getafe, na 15.ª jornada.

O campeão espanhol e europeu, desfalcado de vários habituais titulares, devido a lesão, resolveu a questão a seu favor ainda durante a primeira parte, no espaço de oito minutos, graças aos golos marcados pelo inglês Jude Bellingham, aos 30, de grande penalidade, e o francês Kylian Mbappé, aos 38.

O Getafe, pelo qual o defesa português Domingos Duarte foi totalista, conseguiu conter o ímpeto ofensivo do Real Madrid no início da partida e os anfitriões só conseguiram chegar ao golo através de um castigo máximo pouco usual, a punir uma falta sobre o alemão Antonio Rudiger na marcação de um canto.

Bellingham, com uma calma olímpica, concretizou o penálti com um remate em 'câmara lenta', e qualquer dificuldade que o Real Madrid pudesse encontrar desapareceu pouco depois, quando Mbappé aumentou para 2-0, com um colocado remate rasteiro, de fora da área.

O Real Madrid reduziu para apenas um ponto o atraso para o Barcelona, que defrontará o Benfica em janeiro de 2025, para a Liga dos Campeões, e foi batido em casa no sábado, pelo Las Palmas, por 2-1, com o golo do triunfo visitante a ser marcado pelo português Fábio Silva.

A equipa da capital espanhola, que poderá ultrapassar o rival catalão, pois tem menos um jogo realizado, recuperou também o segundo lugar da La Liga, perdido provisoriamente no sábado para o Atlético de Madrid, na sequência da goleada por 5-0 em Valladolid.

Os colchoneros, que esta época já foram goleados pelo Benfica na Champions, por 4-0, prometem alargar a três a luta pelo título de 2024/25, uma vez que estão a apenas um ponto dos detentores do troféu e a dois do líder do campeonato.

O Villarreal esteve a vencer por 2-0 na receção ao Girona e, apesar de ter consentido a igualdade 2-2 aos 90+7 minutos, da autoria do checo Ladislav Krejci, permanece num sensacional quarto posto, tendo ainda uma partida em atraso.