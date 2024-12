Marselha derrota Mónaco e deixa PSG mais isolado

O Marselha venceu em casa o Mónaco por 2-1, para a 13.ª jornada da liga francesa de futebol, e ascendeu à segunda posição, em igualdade com os monegascos, terceiros, ambos a sete pontos do líder Paris Saint-Germain.

O Mónaco, na ressaca da derrota por 3-2 com o Benfica para a Liga dos Campeões, entrou bem no jogo, criou perigo e marcou pelo russo Aleksandr Golovin (1-0), aos 41 minutos, no aproveitamento de um passe errado, após o que o Marselha assumiu o controlo e deu a volta.

Na sequência de uma perda de bola, o Marselha chegou ao empate pelo brasileiro Luís Henrique (1-1), aos 53 minutos, de cabeça, após uma assistência também de cabeça de Neal Maupay, e chegou ao triunfo na conversão de um penálti pelo inglês Mason Greenwood (2-1), aos 89.

O Marselha trocou de posição com o seu adversário de hoje e ascendeu ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do Mónaco, terceiro, a sete do líder Paris Saint-Germain, que empatou no sábado em casa a 1-1 na receção ao Nantes (17.º, com 11).