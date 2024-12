Botafogo, de Artur Jorge, conquista Libertadores

Nota para o facto de o Botafogo ter jogado com 10 desde o primeiro minuto da partida, após expulsão de Gregore.

É a terceira vez que um técnico luso conquista a “Liga dos Campeões” da América do Sul, depois de Jorge Jesus e Abel Ferreira (este por duas vezes).

Acrescentar ainda que o Botafogo lidera o Brasileirão, a duas jornadas do fim, e pode ser um ano histórico a dobrar para a equipa comandada pelo portuguÊs Artur Jorge, no seu primeiro ano no Brasil.