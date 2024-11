O Al Nassr venceu o Damac, por 2-0, com bis de Cristiano Ronaldo, em partida da jornada 12 da liga saudita.

O avançado luso marcou aos 17 (este de penálti) e aos 79 minutos. CR7 passa a somar 915 golos na carreira.

O Damac terminou com 10 jogadores depois da expulsão de Bedrane, aos 56 minutos.

Com esta vitória, o Al Nassr é terceiro classificado, com 25 pontos, a três do Al Hilal de Jorge Jesus e a cinco do Al Ittihad, que, no entanto, têm menos um jogo.