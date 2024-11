Artur Jorge pode repetir Jesus e Abel

O treinador do Botafogo, Artur Jorge, quer repetir o feito de Jorge Jesus e Abel Ferreira: ganhar o Brasileirão e a Libertadores.

O Botafogo já está em Buenos Aires onde este sábado, às 20h00, joga a final da principal prova internacional de clubes do continente contra os também brasileiros do At. Mineiro.

Artur Jorge às 16h45 e Gabi Milito, pelos mineiros, às 18h15, falam em conferência de imprensa.

Se os cariocas ganharem esta competição sul-americana, os técnicos lusos passam a somar quatro troféus. Só treinadores brasileiros, argentinos e uruguaios têm mais taças Libertadores.