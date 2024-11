Ruben Amorim. “Importante era ganhar”

O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, estava feliz após a sua primeira vitória pelo clube (3-2) contra Bodo Glimt, para a Liga Europa.

“Foi uma sensação diferente, é incrível entrar no estádio e fazer aquele caminho. Há sempre uma primeira vez, é sempre especial, mas, acima de tudo, o importante era ganhar. Era muito importante ter uma primeira vitória, até para preparar o próximo jogo, isto nunca muda, seja em que clube for. O importante é ganhar o jogo para se ter mais qualidade de trabalho, mais paciência, para preparar o próximo jogo”, disse o técnico luso à DAZN.

Amorim fez o resumo do jogo: “Acho que nós controlámos bem o jogo, mas sofremos em duas transições e depois houve os dez minutos finais em que sofremos bastante, mas acho que tivemos bons momentos, controlamos muito melhor o jogo com bola, fomos mais agressivos, criámos mais oportunidades. Sei que é diferente a Premier League da Liga Europa, mas tivemos momentos com mais qualidade do que tivemos com o Ipswich”.

Apesar disso, o treinador dos “red devils” não tem dúvidas: “Obviamente que nós precisamos de tempo e os jogadores precisam de assimilar isso. Fizemos uma rotação da equipa e temos de continuar este caminho”.

Sobre os jogadores que tem ao dispor, Amorim refere: “Estou satisfeito com todos, sejam portugueses ou não, são todos meus filhos digamos assim. Muito satisfeito com aquilo que eles estão a fazer”.