Liverpool mostra quem manda na Champions e deixa Real Madrid no fio da navalha

O Liverpool derrotou o Real Madrid, por 2-0, na quinta jornada da Liga dos Campeões, e não só manteve a liderança da prova, como empurrou os espanhóis para o último lugar de acesso ao play-off.

Alexis Mac Allister, aos 52 minutos, e Cody Gakpo, aos 76, marcaram os golos de um encontro em que os ingleses tiveram mais do dobro dos remates - e dos remates enquadrados com a baliza - do Real.

Ao minuto 60, Kylian Mbappé teve oportunidade de empatar a partida, de penálti, contudo, permitiu a defesa a Caoimhín Kelleher. Dez minutos depois, foi Mohamed Salah a falhar uma grande penalidade.

Não houve portugueses em campo, embora o colombiano Luis Díaz e o uruguaio Darwin Núñez, que passaram por FC Porto e Benfica, respetivamente, tenham jogado de início pela equipa da casa.

Com este resultado, o Liverpool continua a liderar a fase de liga da Champions de forma isolada, com 15 pontos - pleno de vitórias nas cinco jornadas até agora disputadas. Em segundo e terceiro, estão Inter de Milão, com 13 pontos, e Barcelona, com 12. Já o Real Madrid cai para o 24.º lugar, com seis pontos, na última posição de acesso ao play-off.

Resultados desta quinta-feira:



Estrela Vermelha 5-1 Estugarda

Sturm Graz 1-0 Girona

Aston Villa 0-0 Juventus

Mónaco 2-3 Benfica

PSV 3-2 Shakhtar Donetsk

Liverpool 2-0 Real Madrid

Celtic 1-1 Club Brugge

Bolonha 1-2 Lille

Dínamo Zagreb 0-3 Borussia Dortmund