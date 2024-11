Carvalhal e o Hoffenheim: "Não é decisivo. É um jogo importante, porque só temos quatro pontos e queremos ter mais"

O treinador Carlos Carvalhal frisou esta quarta-feira que a receção ao Hoffenheim, na quinta-feira, na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, é importante, mas não decisiva.

Os minhotos somam quatro pontos, relativos ao triunfo por 2-1 sobre os israelitas do Maccabi Telavive, na jornada inaugural, e ao empate 1-1, na Suécia, ante o Elfsborg, na ronda anterior, há cerca de três semanas, perdendo, em casa, com os noruegueses do Bodo/Glimt (2-1) e o jogo na Grécia diante do Olympiacos (3-0), o que coloca a equipa de Carlos Carvalhal nos lugares de eliminação, mas com os mesmos pontos ou a uma curta distância de vários clubes que ocupam posições de acesso ao play-off.

Notando que "todos os jogos e todos os pontos são importantes" e que "numa competição com estas características os pontos são fundamentais", o treinador dos 'arsenalistas' frisou, contudo, que a partida diante da equipa alemã não é decisiva.

"Não é decisivo, porque podemos não ter um bom jogo amanhã [quinta-feira] e ganharmos os dois seguintes. É tudo muito relativo, porque é um campeonato. Decisivo é quando são jogos a eliminar ou que determinam algo. É um jogo importante, porque só temos quatro pontos e queremos ter mais", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Para Carlos Carvalhal, o Sporting de Braga "tem que estar a 100 por cento para vencer porque 99 por cento pode não bastar".

O Hoffenheim, que também empatou o seu último jogo 'europeu', 2-2 com o Lyon, e já perdeu com o FC Porto na mesma competição (2-0 no 'Dragão', na terceira jornada), surge com mais um ponto.

Para Carlos Carvalhal, o jogo na 'Pedreira' nada terá a ver com o que a equipa germânica fez no Porto, até porque mudou entretanto de treinador e de sistema: "Ganhou o último jogo [no campeonato alemão] por 4-3 ao Leipzig, os jogadores estão frescos, tem 17 jogadores internacionais A".

"Mas, preparámo-nos bem, estamos em crescimento e, depois de 60 minutos com o Sporting [derrota caseira por 4-2, na jornada anterior da I Liga] e de um jogo muito adulto com o Leixões [vitória por 2-0 na Taça de Portugal, no sábado] este é um bom teste para ver até que ponto a equipa está em condições de disputar jogos deste nível", disse.

Esta época, em todas as competições, o Hoffenheim sofreu mais golos do que aqueles que marcou (26/30), ao contrário do Sporting de Braga, que ostenta um claro balanço positivo (42/24), e, para Carvalhal, os números do adversário podem justificar-se por ser uma equipa de "tração à frente, que sufoca os adversários e depois expõe-se atrás".

O defesa-central alemão Arrey-Mbi, de 21 anos, deixou elogios ao Hoffenheim, sobretudo ao seu coletivo.

"É uma equipa boa, com alta intensidade e jogadores de boa qualidade. Joga muito bem em equipa. É importante encararmos o jogo de forma séria e focarmo-nos em nós mesmos", disse.

Sporting de Braga, 26.º classificado, com quatro pontos, e Hoffenheim, 19.º, com cinco, defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo croata Igor Pajac.