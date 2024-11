Bis para Espanha e Barcelona: Lamine Yamal é o Golden Boy, Vicky López a Golden Girl

Bis para Espanha e para o Barcelona, nos prémios para o melhor jogador e a melhor jogadora sub-21 a jogar nas ligas europeias. Lamine Yamal, de 17 anos, é o Golden Boy e Vicky López, de 18, é a Golden Girl.

Yamal vem de uma grande temporada, em que registou, entre clube e seleção, oito golos e 14 assistências em 60 jogos. No verão, foi decisivo na conquista do Euro 2024 por parte da seleção espanhola. Sucede, na eleição do jornal "Tuttosport", ao inglês Jude Bellingham.

López sucede à colombiana Linda Caicedo, depois de uma época em que marcou 11 golos e distribuiu seis assistências em 45 jogos, por Barcelona e Espanha. Participou no inédito "triplete" de Liga dos Campeões, Taça da Rainha e campeonato com o clube e ainda ajudou, no verão, a seleção "roja" a conquistar a primeira edição da Liga das Nações.

Nota, ainda, para Aitana Bonmatí, de 26 anos, também internacional espanhola e do Barcelona, que venceu o prémio Golden Woman, para a melhor jogadora acima dos 21 anos a atuar nas ligas europeias.