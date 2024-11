Afinal, este Brasileirão é para um principiante

Astros. Signos. Búzios. Espelhos. Evangelho. Orixás. Autos. Bulas. Dogmas. Tese. Tratado. Dados oficiais. Ciganas. Projetos. Profetas. Sinopses. Conselhos. Karma…

Chico Buarque convocou tudo isto por amor em “Dueto” e porque não, agora que o Botafogo fintou todas as magias negras e as nuvens chorosas, convocar as mesmas verdades e fados nesta reta final do Brasileirão?

Quando toda a gente já sentenciava a tristeza eterna para a rapaziada do Rio de Janeiro, sucumbindo à combatividade e certezas do Palmeiras de Abel Ferreira, o Botafogo de Artur Jorge meteu três golos na Allianz Arena e assumiu a liderança do campeonato. E isto a quatro dias da final da Libertadores, contra o Atlético Mineiro, que pode dar ao “time” de Garrincha e Didi o primeiro triunfo nesse mítico torneio (é a primeira final).

A narrativa do clássico jogado na madrugada, para os estóicos portugueses que se mantiveram de olhos abertos até quase 3h da manhã, estava traçada: o Botafogo não saberia aguentar a pressão, como não aguentou na época passada, quando chegou a ter mais 14 pontos do que o “verdão”. Mas a história foi outra.