​Ed Sheeran pede desculpa por ter interrompido entrevista de Ruben Amorim

Ruben Amorim teve pouca sorte na sua estreia na Premiere League pelo Manchester United e empatou frente ao Ipswich Town, para depois ver a sua “flash interview”, no final do jogo, interrompida pelo cantor Ed Sheeran, que apareceu de surpresa no relvado para cumprimentar um dos jornalistas.

O cantor ainda se dirigiu ao técnico, que preferiu não conversar com o cantor.

"Acho que ele não quer falar comigo", brincou Ed Sheeran depois do empate, para ouvir Ruben Amorim responder: "Não quero."

No passado mês de agosto, Ed Sheeran anunciou que adquiriu 1,4% das ações do Ipswich, clube que apoia desde criança. Recorde-se ainda que o patrocinador principal nas camisolas do clube foi a tour mundial do artista.