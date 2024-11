Arteta. Sporting tem “jogadores tremendos para todas as posições”

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, teceu elogios ao Sporting, na antevisão ao jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões em futebol, mas acredita numa exibição sólida dos ingleses para somarem os três pontos.

O Arsenal defronta o Sporting no Estádio José Alvalade, esta terça-feira, pelas 20h00, em jogo da quinta jornada da Champions.

Mikel Arteta, técnico espanhol dos londrinos, espera um jogo difícil para a formação inglesa, até pela excelente campanha que o Sporting tem protagonizado na competição.

"Aquilo que o Sporting tem feito esta época, marcando sempre nos jogos em casa e fora, leva-nos a crer que temos que ser muito consistentes neste jogo. [Gyokeres?] Quero falar da equipa e não apenas de um jogador. Percebo a pergunta, mas o Sporting tem muita qualidade individual e jogadores tremendos para todas as posições", adiantou o técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Sporting afastou o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa na temporada de 2022/23, vencendo nas grandes penalidades, após dois empates (2-2 em Alvalade e 1-1 em Londres). Arteta também desconfia do atual Sporting, mas recusa entrar em comparações.

"É sempre um bom exercício, mas esses jogos foram há dois anos e é difícil reconhecer a equipa. Creio que as duas equipas estão mais fortes. O que eles [Sporting] têm feito é incrível, mas nós também progredirmos como equipa. Estamos aqui outra vez, mas agora a competição é outra, e temos que estar ao melhor nível para vencer", admitiu.

Em relação ao campeão português, o técnico Ruben Amorim saiu de Alvalade para Manchester, e cedeu o lugar a João Pereira, mas Arteta não acredita num Sporting muito diferente em relação ao do antecessor.

"Espero que seja a mesma coisa. Cada treinador tem as suas ideias. Poderá melhorar sempre alguma coisa na equipa e acredito que os jogadores o irão tentar ajudar", exprimiu, adiantando depois que o triunfo do Sporting sobre o Manchéster City (4-1) foi um dos jogos visionados pela formação londrina na preparação para a partida em Lisboa.

"Observámos esse jogo para perceber como jogam nas várias posições, e outros para termos um quadro mais alargado, mas essa partida do Sporting foi de facto notável", vincou.

Os leões, que seguem no segundo lugar da fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, com 10 pontos, recebem na terça-feira o Arsenal, 12.º da geral, com sete pontos, em jogo da quinta jornada da prova, no estádio José Alvalade, com início às 20h00 e arbitragem do polaco Szymon Marciniak.