Brasileirão ao rubro. Palmeiras e Botafogo empatados na liderança

Mais equilíbrio era impossível. O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Atlético Goianense, por 1-0, e o Botafogo empatou, em casa, diante do Vitória 1-1, em duas partidas da jornada 35 do campeonato brasileiro.

Agora, a três jornadas do fim do Brasileirão, as duas equipas estão empatadas no primeiro lugar, com 70 pontos.

Destaque para o facto de estas equipas, treinadas por técnicos portugueses, irem agora encontrar-se na próxima jornada, em casa do Palmeiras. Partida pode ser decisiva para o título.

De recordar que três dias depois, o Botafogo vai, pela primeira vez na sua história, disputar a final da Libertadores.

Raphael Veiga marcou o golo que deu a vitória ao Verdão. Já os comandados de Luís Castro sofreram para sacar um empate em casa, beneficiando de um autogolo já perto do final.