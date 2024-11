O Al Hilal, de Jorge Jesus, perdeu sete meses depois, no campeonato saudita.

O campeão esteve a ganhar por 2-0, mas sofreu remontada em casa do Al Khaleej.

Marcos Leonardo, ex-Benfica, e Mitrovic apontaram os tentos da equipa de Jesus.

Pela equipa da casa marcaram Al Salem, que bisou, e o português Fábio Martins.

Esta é a primeira derrota do Al Hilal, que mantém os 28 pontos no campeonato. Já o Al Khaleej é sexto, com 19 pontos.