E vão cinco. Manchester City goleado em casa

O Manchester City continua o seu calvário e, este sábado, foi goleado, em casa, pelo Tottenham, por 4-0. É a quinta derrota consecutiva em jogos oficiais.

A equipa de Pep Guardiola sofreu pesada derrota para a Premier League, perdeu pela primeira vez em casa após 53 jogos e pode ficar cada vez mais longe do líder Liverpool, que joga domingo contra o Southampton.

Os golos dos Spurs nesta jornada 12 foram apontados por Maddison (que bisou), Porro (ex-Sporting) e Brennan Johnson.

Com mais esta derrota, o City continua no segundo lugar do campeonato, mas pode fica a oito pontos do Liverpool. Já o Tottenham é sexto classificado, com 19 pontos.