Três meses depois, Gonçalo Ramos está de regresso aos treinos no PSG

O futebolista português Gonçalo Ramos, afastado desde o início da temporada com uma lesão no tornozelo, regressou esta quinta-feira aos treinos no Paris Saint-Germain, na preparação para o jogo de sexta-feira com o Toulouse.

O treinador do PSG, Luis Enrique, referiu na antevisão do jogo da 12.ª jornada da Liga francesa que Gonçalo Ramos "está no período final de recuperação", sem precisar quando é que estará disponível, pois isso irá depender da sua evolução nos treinos.

"[Ramos] Já está muito bem. Só temos de refinar a condição para que possa participar nos jogos", explicou Luis Enrique, admitindo que, face à ausência de Kolo Muani, gostaria de contar com o português para o jogo de terça-feira em casa do Bayern Munique, da Liga dos Campeões.

Gonçalo Ramos sofreu uma entorse ligamentar no tornozelo esquerdo, em 16 de agosto, no jogo inaugural da Ligue 1, em casa do Le Havre, que o PSG venceu por 4-1, mas o seu regresso à competição ainda terá que ser avaliado num treino de conjunto.

O internacional português foi operado e retomou os treinos coletivos com os jovens do clube durante a última paragem dos campeonatos, para os compromissos das seleções.

Para além do avançado Gonçalo Ramos, de 23 anos, que se lesionou na ronda inaugural da Liga gaulesa, também o defesa Presnel Kimpembe, de 29, ausente há mais de um ano devido a uma lesão no tendão de Aquiles, regressou aos treinos no tricampeão francês.

O PSG, que lidera o campeonato francês com seis pontos de vantagem sobre o Mónaco, segundo, recebe na sexta-feira o Toulouse (10.º, com 15), em jogo referente à 12.ª jornada.