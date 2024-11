Remontada do Palmeiras pressiona Botafogo. O que falta jogar na luta pelo título?

O Palmeiras venceu o Bahia, por 2-1, com reviravolta, e continua na luta pela conquista do Brasileirão, uma disputa que se intensificou com o empate do líder Botafogo em casa do Atlético Mineiro.

A equipa de Salvador ainda marcou primeiro, por Luciano Rodríguez, aos 27 minutos, mas a equipa de Abel Ferreira deu a volta ao marcador.

Raphael Veiga e Flaco López apontaram os tentos do Verdão, o segundo já bem perto do fim e poucos minutos depois de o Bahia ter visto um golo ser anulado por fora de jogo.

As contas do campeonato embrulharam-se porque o Botafogo, de Artur Jorge, viria a empatar no jogo que se sucedeu, na visita ao Atlético Mineiro, sem golos.

Os dois empates consecutivos da equipa do Rio de Janeiro deixam o bicampeão Palmeiras a dois pontos da liderança.

O que falta jogar na luta pelo título?

Faltam quatro jornadas para o fim do campeonato e está tudo em aberto. O Palmeiras visita na próxima jornada o despromovido Atlético Goianiense, antes de receber o Botafogo, num jogo que pode decidir as contas.

Segue-se uma visita ao Cruzeiro e o campeonato acaba no início de dezembro com a receção ao Fluminense, ainda na luta pela manutenção.

O calendário do Botafogo tem uma nuance importante: o jogo em casa do Palmeiras acontece três dias antes da primeira final da Libertadores na história do clube. A equipa de Artur Jorge vai até São Paulo nodia 27 e, no dia 30, disputa a final com o Atlético Mineiro em Buenos Aires.

Antes, o Fogão recebe o Vitória na próxima ronda, já no sábado e depois das duas partidas, terminará o campeonato com a visita ao Internacional e a receção ao São Paulo.

O Botafogo venceu o campeonato apenas uma vez na história, em 1995, enquanto que o Palmeiras venceu oito vezes.