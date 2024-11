A internacional lusa Kika Nazareth esteve em destaque na vitória do Barcelona para a Liga dos Campeões feminina de futebol.

As catalãs derrotaram as austríacas do St. Polten, por 4-1, e Kika contribuiu com dois golos e uma assistência (para Alexia Putellas).

O único tento do St. Polten na quarta jornada da fase de grupos da Champions foi apontado por Madl.

A portuguesa soma agora quatro golos e três assistências em 14 jogos pelo Barça.