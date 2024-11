Werder Bremen é mais um clube de futebol que abandona o X

O Werder Bremen vai deixar a rede social X, anteriormente conhecido por Twitter, devido à "recente radicalização da plataforma".

Em comunicado, o alemão denuncia que, "sob o disfarce da liberdade de expressão, permitiu-se que o discurso de ódio, o ódio contra as maiorias, posts de extrema-direita e teorias de conspiração se espalhassem no X a um ritmo incrível".

"Com a recente radicalização da plataforma, foi ultrapassada uma linha para o clube. Os verdes e brancos vão, por isso, deixar o X, com efeito imediato", pode ler-se, numa publicação em que o clube acrescenta que espera que os seus cerca de 600 mil seguidores (entre as diversas contas) o sigam até à rede social Bluesky.

O Werder Bremen é o segundo clube da I Liga alemã a deixar o X, depois do St. Pauli, que considerou que a rede social se tornou uma "máquina de ódio".

"O proprietário [do X] Elon Musk transformou um espaço de debate num amplificador de ódio capaz de influenciar a campanha eleitoral na Alemanha", explicou o clube da Bundesliga.



Também já os jornais "The Guardian" e "La Vanguardia" tinham tomado a decisão de abandonar a rede social, depois de Musk ter sido eleito por Donald Trump, novo Presidente dos Estados Unidos, para liderar o futuro Departamento de Eficiência Governamental.