Vamos ter Guardiola-Amorim na Premier League: Pep vai renovar com o City

O treinador está na sua nona temporada nos cityzens, contrariando o que parecia ser a sua tendência para não ficar mais do que três, quatro anos nos clubes, pelo menos foi isso que aconteceu no Barcelona, onde acabou esgotado física e mentalmente, e Bayern Munique.

Estava em final de contrato e o desfecho da história mais bem-sucedida desde Alex Ferguson era um mistério. Pep Guardiola vai renovar com o Manchester City por uma época com mais uma de opção, avança o “The Athletic” .

Esta renovação dá força ao treinador numa altura em que havia alguns relatos de fricção no balneário do City, um clube que conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões em 2023.

Por esta altura, as nuvens de Manchester estão mais cinzentas, com vários resultados negativos, nomeadamente quatro derrotas consecutivas, algo inédito na carreira de Pep. Tottenham, Bournemouth, Brighton e Sporting, naquela noite mágica de Alvalade para a Champions, foram os carrascos do catalão.

De acordo com o artigo do “The Athletic”, assinado por Sam Lee, o acordo deverá ser anunciado nos próximos dias, tendo sido essa porventura uma das primeiras intervenções de Hugo Viana, o novo diretor desportivo que vai substituir Txiki Begiristain.

O clube de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva ocupa a segunda posição a cinco pontos do líder Liverpool. O legado de Guardiola, com 18 troféus conquistados em Inglaterra, transmite uma mensagem: as épocas são sempre muito longas para os rivais do atual campeão nacional.

A confirmação desta notícia permite assim antecipar desde já um dérbi mui interessante que colocará frente a frente, outra vez, Pep Guardiola e Ruben Amorim. No histórico está uma vitória de 5-0 para o espanhol e recentemente o tal 4-1 para o senhor que está a encantar os “red devils”, novamente entusiasmados e esperançosos.