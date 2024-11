Um jogo à porta fechada para as Honduras depois de Aguirre levar com uma lata de cerveja na cabeça

A seleção das Honduras vai jogar o próximo jogo em casa com as portas fechadas e as bancadas vazias, depois de a Concacaf castigar aquela federação por uma agressão ao selecionador mexicano.

Mal o México-Honduras acabou, Javier Aguirre, o selecionador mexicano, caminhou para cumprimentar alguns intervenientes. Subitamente, foi atingido por uma lata de cerveja, ainda cheia, e prosseguiu como se nada fosse. Sorriu e cumprimentou os adversários hondurenhos.

Mas o sangue desatou a escorrer pela cabeça e pelo rosto, gerando preocupação. Agora chegaram as consequências desse jogo a contar para a Liga das Nações da Concacaf (primeira mão: Honduras 2-0 México). O vencedor da eliminatória, que se resolverá a 20 de novembro, vai disputar a Gold Cup.

De acordo com a BBC, a Concacaf abriu uma investigação e responsabilizou o futebol hondurenho por “falhar na implementação adequada de medidas de segurança no estádio”.

A natureza da penalização pode ser agravada caso se repetiam “incidentes similares”, avisou a Concacaf.