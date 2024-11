​Tem saudades de ouvir Ruben Amorim? Save the date

A construção da narrativa tem sido avassaladora. O Manchester United está a criar um escudo de mel à volta de Ruben Amorim. As fotografias com sorrisos e mais sorrisos sucedem-se. O vídeo da visita a Carrington, o centro de treinos, onde cumprimentou todos os funcionários nos quais tropeçou. Depois foi a visita ao museu, onde abençoou um casal que celebrava anos de matrimónio e deixou alguns visitantes em delírio.

Já se viram alguns princípios que vão pautar o novo Manchester United. Talvez o treinador não aprecie essa exposição em demasia. Viu-se o seu 3-4-3 já a ser trabalhado, com os jogadores que vinham de lesão ou que não estão nas suas seleções, como Yoro, Antony, Casemiro, Mount e Rashford. Até a saída de bola, do guarda-redes, já pôde ser testemunhada pelos milhões que seguem o clube nas redes sociais, assim como um encosto em Johnny Evans para atrapalhar o experiente central.

Na segunda-feira, sete dias depois de chegar a Manchester, o antigo treinador do Sporting exibiu-se na farda do gigante britânico, de vermelho como antigamente, e foi filmado e fotografado a dar treino.

Segue-se a tradicional conferência de imprensa nas vésperas do jogo. A estreia do técnico português, e da sua turma de Alvalade que o acompanha, está agendada para domingo, às 16h30, no campo do Ipswich. Amorim vai falar aos jornalistas na sexta-feira, às 13h30.

Os treinadores portugueses, que se juntam a Diogo Dalot e Bruno Fernandes, vão saber o que é estar do lado mítico do Old Trafford no dia 28, contra o Bodo/Glimt, num jogo a contar para a Liga Europa. A Premier League regressa apenas três dias depois, com o Everton, e outra vez no “Teatro dos Sonhos”, que suspira por tardes especiais.