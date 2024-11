São Marino volta a vencer e faz história na Liga das Nações

São Marino voltou esta segunda-feira a ganhar um jogo oficial e fez história na Liga das Nações.

Com a vitória por 3-1 sobre o Liechtenstein, a seleção que ocupa o último lugar do ranking da FIFA garantiu o apuramento para o próximo escalão da Liga das Nações, o grupo C.

O Liechtenstein começou a ganhar, com um golo de Aron Sele, mas São Marino deu a volta ao marcador através de Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni e Alessandro Golinucci.

São Marino, com apenas a segunda vitória oficial de sempre, terminou em primeiro lugar no grupo, com sete pontos, mais um do que Gibraltar, enquanto o Liechtenstein ficou em último lugar com dois pontos em quatro jogos.

O 210.º classificado do ranking mundial da FIFA venceu sua primeira partida oficial ao derrotar o Liechtenstein, por 1-0- no jogo da primeira ronda, em setembro, 20 anos após sua única outra vitória num amigável também contra o Liechtenstein.