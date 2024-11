​Messi fica sem treinador no Inter Miami depois do “fracasso"

O argentino Gerardo “Tata” Martino demitiu-se esta terça-feira do cargo de treinador do Inter Miami, o clube com o qual conquistou uma Leagues Cup, de acordo com o jornalista Tom Bogert, que escreve para o “The Athletic” e “GiveMeSport".

O treinador, de 61 anos e natural de Rosário, abandona o clube na sequência da eliminação nos play-offs da MLS, depois de até ter sido a melhor equipa na fase regular, o que lhe permitiu o acesso ao Mundial de Clubes. O técnico rotulou o afastamento do torneio como “um fracasso”.

O rosarino chegou a Miami, ao clube detido por David Beckham, em junho de 2023, depois de treinado a seleção do México entre 2019 e novembro de 2022. "Tata” já treinara nos Estados Unidos, no Atlanta United, onde ganhou uma MLS e o clube que agora foi o seu carrasco, com uma ajuda do português Pedro Amador, que fez uma assistência.

Os caminhos com Lionel Messi já se haviam cruzado noutras duas ocasiões. Primeiro, no Barcelona, em 2013/14. Depois, quando assumiu a seleção argentina na sequência da dolorosa derrota dos sul-americanos na final do Mundial 2014, contra a Alemanha.

Como selecionador, disputou dois Campeonatos do Mundo, em 2010 e 2022, nos bancos de Paraguai e México.

Resta lembrar que o Inter Miami conta com futebolistas como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, para além de Lionel Messi, pelo que há uma possibilidade de a escolha do próximo treinador ter em conta as opiniões e gostos destes futebolistas.