Dinamarca completa lote de possíveis adversários de Portugal

A Dinamarca arrancou um nulo na Sérvia, esta segunda-feira, no último jogo do Grupo A4, e garantiu um lugar nos quartos de final da Liga das Nações, entre o lote de seleções que podem defrontar Portugal.

A equipa dinamarquesa, que alinhou de início com Morten Hjulmand, do Sporting, mas sem o lesionado Alexander Bah, do Benfica, termina a fase de grupos com oito pontos, metade dos do vencedor do grupo, a Espanha. Em terceiro, com quatro, fica a Sérvia, que terá de disputar o "play-off". A Suíça, última, com apenas dois pontos, desce à Liga B.

Também a Croácia, que empatou (1-1) com Portugal, se apurou para a próxima fase, como segunda classificada, com oito pontos, menos seis que a equipa das quinas, que venceu o Grupo A1. Em terceiro, com sete pontos, a Escócia disputará o "play-off" de manutenção, ao passo que a Polónia, última, com quatro pontos, é despromovida.

Ao contrário dos dinamarqueses, os croatas não serão adversários de Portugal nos quartos de final, uma vez que não se podem defrontar equipas provenientes do mesmo grupo. Isso também impede um França-Itália, um Alemanha-Países Baixos e um Espanha-Dinamarca.

A equipa de Roberto Martínez, que será cabeça de série no sorteio de sexta-feira, poderá defrontar Países Baixos, Itália ou Dinamarca.

Cabeças de série: Portugal, Alemanha, França e Espanha

Não cabeças de série: Países Baixos, Itália, Croácia e Dinamarca

Os quartos de final serão disputados a duas mãos, em casa e fora, a 20 e 23 de março. Quem vencer avançará para a Final Four.