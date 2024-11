Bentancur suspenso por sete jogos por comentário racista sobre Son

O médio do Tottenham Rodrigo Bentancur foi suspenso por sete jogos pela Federação Inglesa de Futebol (FA), por fazer um comentário racista sobre o colega de equipa Heung-min Son, que é sul-coreano.

O internacional uruguaio também terá de pagar uma multa de 100 mil libras (cerca de 120 mil euros, à taxa de conversão atual) e participar numa ação de formação presencial. Em causa está um comentário feito numa entrevista ao Canal 10, da televisão do Uruguai, em junho.

O jornalista perguntou a Bentancur se lhe arranjaria uma camisola "do coreano".

"Sonny?", questionou o médio, de 27 anos, em referência à alcunha de Son. "Ou um primo de Sonny, que na verdade são mais ou menos todos iguais", acrescentou, num trecho que rapidamente se tornou viral.

Na altura, Bentancur pediu desculpa nas redes sociais e explicou que o comentário tinha sido uma "piada muito má" e também se desculpou perante Son. O próprio avançado do Tottenham garantiu, já em setembro, que a situação estava ultrapassada: "Ele pediu logo desculpa."

"Eu nem me tinha apercebido do que se estava a passar e ele mandou-me uma longa mensagem em que podias sentir que vinha do coração. Depois, quando voltámos a encontrar-nos para a pré-época, ele pediu desculpa e quase chorou quando pediu desculpa, em público e em privado. Somos todos humanos e erramos. Eu adoro. Ele sabe que fez um erro, mas não tenho qualquer problema com ele. Seguimos em frente, como colegas, amigos e irmãos", disse o internacional sul-coreano.

"Generalização jocular"

Apesar da alegação da defesa de Bentancur de que fora apenas "uma generalização jocular", e de Son ter aceitado o pedido de desculpas, o incidente não passou em claro. A FA encetou uma investigação por "violação agravada" das regras de conduta, que incluía "uma referência, expressa ou implícita, a nacionalidade e/ou raça e/ou origem étnica".

Bentancur negou a acusação, no entanto, de acordo com um comunicado da FA, esta segunda-feira, uma comissão regulatória independente "considerou que tinha sido provada" a infração dos regulamentos.

Esta sanção de sete jogos significa que Rodrigo Bentancur só poderá voltar a jogar, nas provas internas, no dia 26 de dezembro e falhará os jogos com Manchester City, Liverpool e Chelsea, da Premier League, e Manchester United, dos quartos de final da Taça da Liga inglesa. Por outro lado, estará disponível para disputar a Liga Europa.