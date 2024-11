Samu pode estrear-se por Espanha

O avançado Samu, do FC Porto, “pode ter a possibilidade de estrear-se” pela Seleção espanhola. É o treinador Luis de la Fuente quem o admite por entre elogios.

“Sabemos do potencial do Samu, é um jogador que é tremendo em transições e um grande finalizador. Veremos como vai correr o jogo. O importante é que esteja connosco. Samu ou o Pablo Barrios podem ter a possibilidade de estrear-se pela equipa sénior”, referiu.

O selecionador espanhol acrescenta: “Para o público em geral pode surpreender o impacto do Samu, mas nós sempre apostámos neles. É uma sorte contar com estes jogadores e não só estes, como outros, que estão de momento num segundo plano. Temos um grande presente, mas um futuro ainda melhor”.

De la Fuente voltou a opinar sobre a Liga das Nações e comparou-a com um Europeu. “Esta competição é tão difícil como um Europeu. A dificuldade é exatamente a mesma. Vamos jogar os quartos de final com Inglaterra ou Alemanha, Portugal. O mais importante era sermos primeiros do grupo e conseguimos”, disse.

A Espanha, já apurada para os quartos de final da Taça da Liga, defronta a Suíça esta segunda-feira.

Samu, de 20 anos, soma, na época de estreia pelos dragões, até agora, 13 jogos e 12 golos.