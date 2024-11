Elemento da Hungria sente-se mal no banco. Partida esteve interrompida cerca de 15 minutos

O Países Baixos – Hungria, da Liga das Nações, esteve interrompido vários minutos devido a uma situação médica.

Ádám Szalai, antigo jogador e membro do staff da Hungria, ter-se-á sentido mal no banco de suplentes e foi assistido pelas equipas médicas e pelos serviços de socorro no local.

Numa nota deixada nas redes sociais, a Federação Húngara de Futebol confirma que Szalai já se encontra "consciente e estável". O antigo jogador foi de imediato transportado para o hospital de Amsterdão para realizar mais exames.



A partida foi, entretanto, retomada, 12 minutos depois.

[atualizado às 20h45 com dados sobre o estado de Adam Szalai]