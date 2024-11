Dono do Lyon garante que clube não vai ser despromovido

O dono do Lyon, John Textor, garante que o clube não vai ser despromovido administrativamente.

A Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Francesa (DNGC) anunciou, esta sexta-feira, que o Lyon iria ser despromovido devido à grave situação financeira.

No entanto, Textor, em conferência de imprensa, deixa a garantia: “Quero dizer ao mundo: o Lyon não será despromovido. Não há hipótese para que isso aconteça. A DNCG não trabalhou com o nosso modelo de rede multiclubes e com o nosso futuro. Nós temos recursos, e se falharmos em tudo, temos acionistas. Ninguém vai deixar que o clube seja despromovido”.

John Textor confirmou, no entanto, que o buraco financeiro a ser tapado é de 100 milhões de euros.

O Lyon está atualmente no quinto lugar do campeonato francês. Soma cinco vitórias, três empates e três derrotas.