Ruben Amorim. “O mais importante para mim é a identidade”

O novo treinador do Manchester United, Ruben Amorim, deu-se a conhecer, promete uma identidade vincada no seu jogo e quer ganhar no clube que foi a sua única escolha para deixar o Sporting.

Mensagem a todos os adeptos do Manchester United

"Dizer-lhes que é uma grande responsabilidade para mim. E a primeira coisa é que me sinto muito honrado por estar aqui. Foi a minha única escolha, porque acho que sinto realmente a dimensão deste clube. E depois vou fazer tudo pela equipa. Defenderei os meus jogadores se for preciso, sempre contra toda a gente. Esse é um ponto fundamental para mim, e vou tentar fazer tudo para colocar este clube no lugar que lhe pertence. E acredito muito que vamos ser bem sucedidos."

Então acha que a história deve inspirar a equipa?

"Sem dúvida. Sem dúvida. É por isso que somos o Manchester United. Há muito tempo que não ganhamos a Premier League. Mas se perguntarem, o Manchester United é o maior clube de Inglaterra. Portanto, isto faz parte da história, não é de agora. Por isso, temos de abordar essa questão, de a mostrar e de tentar ganhar novamente."

Ontem visitou o estádio

"É diferente. Como disse, quando entras no Carrington, sentes o ambiente. Mas quando se vem cá, é muito diferente. Vê-se os troféus, vê-se a tradição que temos como clube. Por isso, é possível compreender a história, depois do acidente, fomos campeões europeus. Este tipo de força, penso que é importante colocar na nossa equipa. Quando os jogadores chegam aqui, devem fazer sempre a mesma digressão. Penso que é muito importante fazer isso. Uma coisa é sentirmos que estamos no Manchester United e que isso é normal. Se estivermos muitos anos sem ganhar, começamos a perder isso. Por isso, temos de ser muito claros quanto à mensagem que queremos transmitir aos jogadores. Por isso, penso que temos de pôr todos os jogadores a fazer o mesmo, para recuperar esse sentimento."

O primeiro jogo será daqui a duas semanas. Que tipo de equipa esperar?

"É difícil de dizer. É difícil de dizer. Quero dizer-vos coisas bonitas, mas sou muito sincero. Mas o que posso dizer é que acho que vão ver uma ideia. Podem gostar dela ou não, não sei, mas vão ver uma ideia. Vão ver um posicionamento, verão algo. Algo que queremos atingir esse tipo de nível. Vão sentir isso. Mas temos de saber que são dois treinos antes do primeiro jogo. Esta é a melhor liga do mundo. Mas se eu tiver de vos dizer alguma coisa, saibam que vão ver já alguma ideia. Isso eu posso garantir."

Quais serão as prioridades da equipa?

"Sabemos que precisamos de tempo, mas temos de ganhar tempo. Ganhar tempo é ganhar jogos. Mas o mais importante para mim é a identidade. Por isso, desde o primeiro dia, vamos começar pela nossa identidade. Claro que vamos preparar os jogos, mas vamos concentrar-nos muito no nosso modelo de jogo. Como jogar, como pressionar, estas pequenas coisas, pequenos pormenores. Não se pode ir a 100% em todos os pormenores, porque isso será confuso para os jogadores. Por isso, se tenho de dizer uma coisa, o meu principal objetivo, o meu primeiro objetivo, é a identidade."

Ainda vai a tempo...

"Sim, vou tentar. Portanto, duas posições. Era um jogador de equipa e, para mim, isso é importante. E também porque era um jogador de equipa, por vezes tinha de ficar no banco. Por isso, sei tudo o que os meus jogadores sentem. Por isso, quando penso numa equipa, penso em todos os jogadores, nos adeptos, nos sentimentos, tudo está na minha mente."

Que tipo de cultura de trabalho tenta criar nos clubes?

"Bem, vocês não conhecem o meu passado como jogador de futebol, mas eu era um jogador de futebol e jogava em qualquer posição. Joguei a lateral-direito, a lateral-esquerdo, a defesa-central, a médio, a extremo, a número 10, a número oito. Só não joguei a guarda-redes e a avançado."

Ontem cumprimentou toda a gente. Isso é muito importante para si?

"Sim. Porque acho que esta é a parte divertida. Sou uma pequena parte do clube. Sei que o diretor ou o treinador é muito importante no clube, porque tem nas suas mãos o motor do clube. Compreendo isso, mas quero fazer parte de algo. Não quero estar apenas no comando. Por isso, quero toda a gente junta. Será mais divertido e muito mais fácil atingir os objetivos."

Quer uma ligação forte entre a equipa principal e a formação?

"É importante porque muita gente agora fala no 3x4x3 ou no 4x3x3 e essas coisas. Mas quando penso como jogador ou colega do Mancester United, não se trata da tática, mas sim o carácter dos jogadores, a forma como olham para o clube. Temos de nos focar nisso antes sequer da tática. O mais importante para mim nesta altura é criar princípios, identidade e o carácter que tínhamos no passado."

Qual é a sua filosofia de jogo?

"Se tiver de dizer uma palavra, equipa é a coisa mais importante para mim. E se trabalharmos como uma equipa, o talento individual vai brilhar. Mas se tiver de explicar a importância de tudo, é o carácter, a forma como lutamos, a forma como jogamos, e temos de ter uma identidade. Se os nossos jogadores vestirem a camisola, saberão que é a equipa do Manchester United. Toda a gente pensa da mesma maneira, a correr para trás, a jogar, a desfrutar. É isso que me move. Posso dizer a coisa mais popular, que é ganhar. Toda a gente quer ganhar e eu quero ganhar com os meus jogadores, com os adeptos, mas com uma identidade e uma ideia, é nisso que estou sempre concentrado."

Nova fase do clube, com renovações de estruturas e um possível novo estádio

"Quando o Manchester falou comigo, o Omar disse-me os seus planos e fiquei entusiasmado. É uma grande honra pois fui a primeira escolha para começar este trajeto. Por isso é uma grande responsabilidade mas sinto-me honrado. Sabemos que se a equipa jogar bem e ganhar, tudo irá parecer melhor e as pessoas vão começar a acreditar. Sabemos que somos o motor do futebol. O Manchester United é o motor da Premier League, na minha opinião."

Quer usar esse poder do público a seu favor

"Claro que sim, se formos treinadores e não utilizarmos o mais importante... claro que os jogadores jogam o jogo, mas o ambiente é muito importante, porque eles jogam melhor se o ambiente for bom. Por isso, é claro que precisamos dos adeptos para ganhar jogos."

Jogou aqui duas vezes. Que recordações tem desses jogos?

"Não são muito boas. Não ganhei, por isso... eu gosto de ganhar. Isto é muito importante para mim, divertir-me mas ganhar. Lembro-me do público. Estávamos a ganhar 2-0 com o Braga, mas depois eles apareceram e acabou tudo. Perdemos esse jogo. Por isso, é um sítio especial."

Cristiano Ronaldo chamou-o de poeta

"Sim, é verdade. Mas é uma coisa engraçada porque eu gosto de falar, não muito, mas quando falo, falo, acho que falo com o coração. Acho que as pessoas sentem que foi uma coisa só para se divertirem."

Porque decidiu juntar-se ao Manchester United?

"Antes de mais, acho que senti uma ligação com o clube. E quando digo com o clube, toda a gente conhece o Manchester United. Mas sinto uma ligação com as pessoas do clube e isso é muito importante para mim, porque quero trabalhar com pessoas de quem gosto e com quem sinto uma ligação. O segundo ponto é a história deste clube. E também o momento em que penso que todas as pessoas têm fome de sucesso e sinto que este é o sítio onde quero estar também por causa disso, porque se pode fazer parte de algo especial, não apenas mais um. E isso é algo de que gosto muito. E, claro, por causa dos adeptos, porque em Portugal ouve-se muito, muita coisa dos media. Mas quando se vêem os jogos aqui, quando se vêem os jogos, a interação com os treinadores, com os jogadores, mesmo nos momentos difíceis, acho que é um clube especial. Portanto, são muitas as razões. Mas a primeira razão é o facto de ser um clube com uma grande história."

Como é que se sente?

"É difícil de explicar. É estranho porque é um sentimento de pertença no primeiro dia. E sei que vai ser difícil. Sei que é um desafio enorme, mas sinto-me bastante descontraído. Sinto-me em casa e acho que isso é importante no início. Por isso, estou muito entusiasmado."