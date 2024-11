Probierz. “O 1-0 doeu muito à equipa. Mérito de Portugal”

O selecionador da Polónia, Michal Probierz, lamenta a diferença entre as duas partes e as lesões que condicionaram a estratégia.

“Já sou treinador há 20 e tal anos e raramente vivi circunstâncias como as de hoje. Controlámos o jogo na primeira parte e criámos ocasiões, foi pena não termos marcado. O Bereszynski estava a jogar bem, mas teve de sair por lesão. O Bednarek também saiu lesionado ao intervalo. Tivemos vários problemas”, disse.

O técnico polaco acrescentou: “Sabíamos que Portugal ia jogar melhor na segunda parte. O 1-0 doeu muito à equipa. Mérito de Portugal, foi um contra-ataque perfeito”.

“Ainda tentámos mudar, alterámos para 4x4x2, mas tivemos ainda mais problemas. Só mesmo no fim é que conseguimos criar perigo. É difícil a seleção levantar-se depois de uma derrota destas. Foram muitas mudanças na defesa. O que fizemos na segunda parte não resultou, sentimos vários problemas na defesa”.

As lesões complicaram e muito. “O futebol polaco não se pode dar ao luxo de perder estes titulares todos por lesão. Alterámos a forma de jogar na segunda parte porque não podíamos jogar da mesma maneira com os jogadores que entraram. Não tinham as características dos que saíram.”

Portugal goleou a Polónia por 5-1 e segue para os quartos de final da Liga das Nações.