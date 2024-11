Lyon provisoriamente despromovido à Ligue 2

O Lyon está, provisoriamente, despromovido à Ligue 2 de França.

Em causa graves problemas financeiros (uma dívida de mais de 500 milhões de euros).

O castigo foi aplicado pela Direção Nacional de Controlo e Gestão, em França.

O clube está ainda impedido de contratar jogadores no mercado de transferências de inverno.

O Lyon, detido pelo empresário norte-americano John Textor (que também tem o Botafogo), pode ainda melhorar as contas até final do ano e evitar o castigo.

A equipa está atualmente no quinto lugar do campeonato, com 19 pontos conquistados.