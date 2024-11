Rúben Dias. “Não acho que todos se preocupam com os atletas”

O defesa Rúben Dias considera que há jogos a mais no futebol atual e que a situação terá de ser avaliada em breve.

Na última conferência da Web Summit 2024, o jogador do Manchester City teme especialmente pela época que está a decorrer, que viu acrescentada mais uma competição: o Mundial de Clubes.

“Para garantir que tens a melhor perfomance tens de garantir que os atletas estão seguros. Não acho que todos se preocupam com os atletas, todos estão preocupados com os lucros financeiros – e eu percebo isso – é o mundo em que vivemos, mas agora a missão está a ficar bem mais difícil, especialmente esta época, que vai ser a mais louca de sempre. Nem sabemos bem o que esperar com mais uma competição no final da época – o Mundial de Clubes -, mas é algo que temos de avaliar porque se os adeptos querem bons espetáculos temos de pensar nos jogadores e as pernas não aguentam tudo sem parar”.

De recordar que esta temporada, as equipas de topo podem fazer 86 jogos.

A hipótese de greve num futuro próximo está em cima da mesa. O jogador português admite essa possibilidade, mas pede à união dos atletas.

Ruben Dias foi homenageado no final da Web Summit recebendo um prémio entregue por Carlos Moedas e Pady Cosgrave.