Rúben Amorim no “melhor clube do mundo”

O novo treinador do Manchester United, Ruben Amorim, esteve a conhecer Old Trafford.

Durante a visita, Amorim esteve com dirigentes, funcionários, jogadores, adeptos e até turistas (interrompeu uma visita ao entrar, pela primeira vez, no balneário da casa).

Os “red devils” partilharam um vídeo onde o novo técnico visita as instalações, o estádio e o museu.

Sempre entre sorrisos, Amorim foi conversando e respondendo a algumas questões do seu cicerone e lá confirmou que o Manchester United era “o melhor clube do mundo”.

O ex-técnico do Sporting ainda aguarda a resolução das últimas questões burocráticas, mas já sabe que vai estrear-se, fora, em casa do Ipswich e que a estreia no "Teatro dos Sonhos" vai ser contra o Bodo Glimt.