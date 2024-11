Liga das Nações. Paris em alerta máximo em dia de jogo frente a Israel

França e Israel defrontam-se, esta noite, em Paris, num jogo sob muita tensão, a contar para a Liga das Nações. Uma semana depois de se terem verificado, em Amesterdão, confrontos violentos entre adeptos israelitas e manifestantes pró-Palestina, à volta de um jogo entre Ajax e Maccabi de Tel Aviv, para a Liga Europa, Israel apela aos seus cidadãos para não assistirem ao encontro no Stade de France.

Cerca de quatro mil polícias estão mobilizados em Paris: vão estar pelos transportes, à volta do recinto e, pela primeira vez, dentro do estádio. Num conjunto de medidas de segurança especialmente rara, o chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, confirmou a mobilização de quatro mil efetivos na cidade, com a presença de uma unidade de elite e de 1600 agentes de segurança da Federação Francesa de Futebol.

Com o desafio desportivo em segundo plano perante o contexto geopolítico e social, o partido da França Insubmissa pediu ao governo para anular o jogo. O ministro do interior, Bruno Retailleau, que estará no estádio a assistir ao encontro - juntamente com o Presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Michel Barnier - admitiu, em declarações à imprensa, que "o risco zero não existe".

"Não há uma ameaça particular mas o risco zero não existe, é a razão pela qual tomamos medidas excecionais para este jogo França Israel, antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo, e teremos também agentes de polícia à paisana", declara.

Desde a sua chegada a França, na segunda-feira, a equipa israelita esta a ser acompanhada pela unidade de elite francesa, normalmente mobilizada para operações de alto risco. O selecionador israelita Ran Ben Shimon disse, esta terça-feira, sentir-se "bastante em segurança" no local de treino ao ter à sua volta "muitas forças de segurança, que fazem o seu trabalho". Israel apelou, no entanto, a que os seus cidadãos evitem ir ao estádio.

Todas as lojas e os bares à volta do recinto receberam ordens para baixar a cortina às 15h45 e nenhum stand de comidas e bebidas será autorizado. Uma manifestação foi convocada para as 18 horas por coletivos pró-Palestina em Saint-Denis, cidade periférica de Paris onde se encontra o estádio.

O recinto estará, de resto, a meio-gás: pouco mais de 20 mil bilhetes foram vendidos, o que representa apenas um quarto do recinto e bate o recorde da afluência mais baixa na história do Stade de France.