Polónia com mais duas baixas contra Portugal

Há mais duas baixas confirmadas na seleção polaca para a partida da Liga das Nações contra Portugal.

Depois de Robert Lewandowski, agora é a ver de Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw estarem “fora de jogo”, por lesão.

"As lesões impedem ambos os jogadores de disputar os próximos jogos da seleção polaca. Przemyslaw Frankowski sofreu uma pequena lesão num dos músculos adutores, enquanto Michael Ameyaw se debate com um inchaço pós-traumático e dores no músculo bíceps femoral. O exame clínico e os testes de imagem permitem-nos prever o seu regresso ao jogo em cerca de dez dias", afirmou o médico da seleção polaca, Jacek Jaroszewski.

O Portugal – Polónia está marcado para 15 de novembro, a partir das 19h45. Três dias depois a equipa das quinas vai defrontar a Escócia.