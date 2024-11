Jogador da Premier League interrogado por suspeitas de violação e agressão sexual

Um futebolista da Premier League foi chamado a interrogatório e mantém-se sob investigação, por alegadamente ter violado três mulheres e ter agredido sexualmente uma quarta, segundo avança a BBC.

A notícia surge um ano depois de uma investigação da estação de rádio e televisão pública britânica. Em novembro de 2023, a BBC falou com cinco mulheres, que acusavam o jogador, de quem se sabe apenas que atua na I Liga inglesa - as leis de privacidade no Reino Unido não permitem que se revele a identidade -, de violação e agressão sexual, crimes supostamente cometidos entre 2021 e 2023, e comportamento controlador. Apesar das denúncias à polícia, o futebolista continuou a jogar pelo seu clube.

De acordo com a BBC, o jogador em questão deslocou-se a uma esquadra da polícia no dia 7 de novembro, passada quinta-feira, e foi questionado sob custódia. Terá sido a primeira vez que foi interrogado sobre a denúncia de violação de uma quarta mulher, feita em 2023.

Já se passaram dois anos e meio desde que o futebolista foi pela primeira vez detido por suspeita de violação - aconteceu em julho de 2022, devido à queixa de uma mulher. Pouco depois, voltou a ser detido, por uma denúncia anterior de violação de uma segunda mulher, que reportara à polícia em agosto de 2021. Em fevereiro de 2023, o atleta foi questionado sobre alegações de agressão sexual a uma terceira mulher.

O jogador negou todas as acusações, segundo a BBC.

Regulamentos não cobrem situação

Uma mulher contou à BBC que a inação do clube e da Federação Inglesa de Futebol (FA) eram "lembranças constantes de que alegações de violação podem ser ignoradas desde que tenhas talento suficiente".

Outra mulher afirmou acreditar que, se o jogador tivesse sido suspenso logo à primeira denúncia, ela não teria sido agredida sexualmente. Todas creem que o clube, a FA e a Premier League estão a priorizar interesses comerciais em detrimento da segurança das mulheres.

A FA garante que leva acusações de crimes sexuais muito a sério, no entanto, os seus regulamentos só incluem indicações sobre como responder a este tipo de alegação se ocorrerem "em ambiente de futebol" ou se disserem respeito a crianças ou adultos vulneráveis. Dois parâmetros que não se aplicam ao jogador em causa.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a NFL (futebol americano) e a MLB (beisebol) têm diretrizes públicas para jogadores ou membros de staff que tenham sido acusados de violência doméstica ou sexual.