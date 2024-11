Campeão suíço termina carreira aos 22 anos porque quer cumprir o dia de descanso bíblico

O agora ex-defesa Silvan Wallner, que foi campeão da Suíça pelo Zurique e agora jogava no Blau-Weiss Linz, anunciou o final da carreira, aos 22 anos, por convicção religiosa: quer cumprir o dia de descanso bíblico.

A rescisão de contrato foi anunciada pelo Blau-Weiss Linz, num comunicado em que o clube também reproduz a justificação do internacional sub-21 suíço para a decisão de pendurar as botas. A intenção de respeitar o dia de descanso bíblico incompatibiliza-se com a agenda de um futebolista, que joga frequentemente ao sábado.

"Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Sou eu que tomo as decisões da minha vida. Quero seguir Jesus Cristo e o dia de descanso bíblico tornou-se importante para mim. Para mim, como profissional, isto significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados para ganhar a vida. É uma convicção pessoal a que cheguei nos últimos dias", explica.



Central de origem, embora também pudesse jogar como lateral, em ambas as alas, Silvan Wallner foi formado no Zurique, com que se sagrou campeão suíço em 2021/22. Ainda esta época, defrontou o Vitória de Guimarães na terceira eliminatória de qualificação para a Liga Conferência, antes de rumar ao Blau-Weiss Linz.