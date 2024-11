Bruno Fernandes volta a elogiar Ruben Amorim

O médio Bruno Fernandes reafirma que espera que Ruben Amorim faça no Manchester United o mesmo que fez no Sporting.

"Espero que faça o mesmo aqui porque, às vezes, uma pessoa pode mudar a energia de determinado lugar no momento certo. Este é o momento certo para ele trazer a sua energia, as suas qualidades e o seu conhecimento do futebol, porque ele fez algo de muito, muito especial no Sporting”, referiu.

O capitão dos “red devils” lembra a recuperação da equipa de Alvalade.

“Basta olhar para o passado. O Sporting não ganhava um campeonato nacional há cerca de 20 anos e ele conseguiu ganhar a liga, e conseguiu-o duas vezes em quatro anos com uma equipa muito jovem, numa altura de mudança. Por isso esperamos que ele consiga fazer o mesmo aqui e esperemos que seja um tempo de sucesso para todos nós", afirmou.

Bruno Fernandes elogia a relação entre Amorim e os seus jogadores: "Vimos a forma como [os jogadores do Sporting] se despediram dele no final do último jogo, a forma como o fizeram sentir parte da equipa e como o trataram. Isso mostra o grande carácter e é alguém que se dá aos jogadores. Vi muitas, muitas vezes momentos em que os jogadores estavam em dificuldades e ele continuou a acreditar neles. Nas conferências de imprensa defende sempre os seus jogadores e protege-os para lhes dar a oportunidade de brilharem. Ele tinha uma equipa jovem, eles precisavam disso e, felizmente, ele pode fazer o mesmo com os jogadores mais novos”.