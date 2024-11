Presidente da FIFA acredita que Mundial de clubes de 2025 vai marcar o início de “algo histórico”

O Mundial de clubes de 2025 será o início de “algo histórico” e que vai mudar o futebol para melhor, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que garantiu que a receita conseguida será para investir.

“Estamos a falar de algo nunca antes visto. O Mundial de clubes do próximo ano trará a magia de um Campeonato do Mundo de seleções nacionais para o nível dos clubes. Este torneio será o início de algo histórico, algo que mudará o nosso desporto para melhor e para todas as gerações futuras que virão a amá-lo como nós o amamos”, disse Infantino, numa mensagem enviada para a 'Olé Sports Summit', que decorre em Buenos Aires.

O presidente do organismo que tutela o futebol mundial deixou a garantia de que a FIFA não vai ficar “com um cêntimo” das receitas geradas pelo torneio, explicando que as verbas serão para investir “no futebol de clubes em todo o mundo”.

O Benfica e o FC Porto são duas das 32 equipas que vão marcar presença na competição que tem um novo formato e que se vai disputar entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Nesta altura já são conhecidas 31 das equipas apuradas, com exceção do vencedor da edição deste ano da Taça Libertadores, que oporá o Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, ao Atlético Mineiro, em 30 de novembro.