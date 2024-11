Internacional equatoriano morre aos 22 anos após acidente de viação

O internacional equatoriano Marco Angulo morreu na segunda-feira, aos 22 anos, na sequência de um grave acidente de viação.

O futebolista, que se encontrava emprestado à Liga de Quito, do Equador, pelos norte-americanos do FC Cincinnati, encontrava-se hospitalizado, em coma, com prognóstico reservado, desde o dia 7 de outubro, quando sofreu o acidente, que também resultou em outras duas mortes.

O acidente ocorreu no sudeste de Quito. O carro em que Marco Angulo circulava não terá respeitado as sinalizações de trânsito presentes devido a obras na estrada, o que o levou a colidir com uma estrutura de metal de 50 toneladas, de acordo com a imprensa local. O jogador foi retirado do local com vida, no entanto, ao fim de 35 dias de internamento, acabou por não resistir às lesões na cabeça e num pulmão.

Três vezes internacional AA pelo Equador, Marco angulo era um médio de pendor defensivo, embora pudesse fazer as demais posições do meio-campo. Foi treinado pelo português Renato Paiva no Independiente del Valle, em 2022, e tinha 20 jogos disputados pela LDU Quito.