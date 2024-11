De saída no fim da época, Flamengo afasta Gabigol do próximo jogo

Depois de ter anunciado a saída do Flamengo no final da temporada, o clube do Rio de Janeiro decidiu afastar Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, do próximo jogo contra o Atlético Mineiro.

O o avançado anunciou que a final da Copa do Brasil teria sido "a última no clube" porque deixaria o Flamengo no final da época, em final de contrato: "Aconteceram coisas que não gostei, falei com o Marcos Braz sobre a possibilidade de um contrato de dois ou três anos e nunca houve proposta do Flamengo".



Com ainda seis jornadas do Brasileirão por disputar, o Flamengo anunciou que Gabigol está fora do jogo com o Atlético Mineiro e que "os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro".

"A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro", pode ler-se.

Gabigol, de 28 anos, está no Flamengo desde 2019 e tem sido associado ao Cruzeiro e a um regresso ao Santos. Ainda assim, através das redes sociais mostrou-se disponível para jogar pelo clube até ao fim do contrato.

"Estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me convocar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente", disse.

O avançado tornou-se uma figura do clube ao marcar 160 golos e apontar 44 assistências em 303 jogos pelo emblema.

O Flamengo, treinador por Filipe Luís após a saída de Tite, está no 5.º lugar, já praticamente arredado da luta do título, a dez pontos do líder Botafogo, de Artur Jorge.