Ben Yedder condenado por agressão sexual a dois anos de pena suspensa

O futebolista internacional francês Wissam Ben Yedder foi considerado culpado de agressão sexual e condenado pelo Tribunal Criminal do Nice, esta terça-feira, a dois anos de pena suspensa.

De acordo com a televisão francesa RMC Sport, o avançado, que está sem clube e terá optado por não comparecer a tribunal, está obrigado a indemnizar a vítima em 6.500 euros: cinco mil por danos morais e o restante valor em custas judiciais.

Segundo o que foi dito em tribunal, Yedder, embriagado, agrediu sexualmente uma mulher de 23 anos no seu carro, em setembro de 2023. A vítima fugiu, chamou a polícia e o ex-internacional francês foi detido depois de se recusar a obedecer às autoridades. Durante o julgamento, Ben Yedder admitiu que não se lembra de nada do que aconteceu "por causa do álcool".

Wissam Ben Yedder é o segundo melhor marcado da história do Mónaco. Foi acusado de agressão sexual sob efeito de álcool e desobediência às autoridades. Por este último crime, terá de pagar cinco mil euros e está impedido de conduzir durante meio ano. No entretanto, submeteu-se a um programa de desintoxicação e continua à procura de clube.