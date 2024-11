Ruben Amorim já está em Inglaterra, mas ainda não tem visto de trabalho

Ruben Amorim já aterrou em Inglaterra para assumir o cargo de treinador do Manchester United, mas ainda não tem visto de trabalho.

De acordo com a imprensa inglesa, o técnico ainda não recebeu visto e, por isso, não pode orientar sessões de treino. O United espera que Amorim receba o visto em breve e o impacto pode não existir, uma vez que os "red devils" só voltam aos treinos na quinta-feira devido à pausa para seleções.

O treinador viajou a partir de Beja, ao final da manhã, num jato privado. Consigo viajaram os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Emanuel Ferro, Jorge Vital e Paulo Barreira, para além do empresário Raúl Costa.

Amorim aterra em Inglaterra menos de 24 horas depois de se despedir do Sporting com uma reviravolta, por 4-2, em Braga. No final, despediu-se do clube.

"Podíamos ter ganhado mais, mas não esperávamos ganhar tanto. Foi uma aventura inacreditável. A ligação com as pessoas, o que vivemos, os estágios, as viagens... Gostava que toda a gente vivesse isto. Fui sempre muito feliz, nunca me senti sozinho. Um treinador ficar em 4.º lugar e nunca se sentir sozinho é especial. Nesse aspeto, o Sporting é um clube especial", disse.

O Sporting já apresentou João Pereira como sucessor ao início da tarde.