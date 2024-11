Oficial. Van Nistelrooy não integra equipa técnica de Rúben Amorim

O Manchester United anunciou, em comunicado, a saída de Ruud van Nistelrooy do clube, confirmando que o neerlandês não integrará a equipa técnica de Rúben Amorim.

Van Nistelrooy orientou o clube durante os últimos quatro jogos de forma interina, depois de ter sido contratado este verão para ser adjunto. Amorim chegou esta segunda-feira a Manchester e acompanhado de vários elementos da sua equipa técnica no Sporting.

"O Ruud é, e sempre será, uma lenda do United. Estamos agradecidos pelo seu trabalho e pela forma como abordou os seus papéis no clube. Será sempre bem-vindo em Old Trafford. Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel estão também de saída", pode ler-se na breve nota.

O treinador viajou a partir de Beja, ao final da manhã, num jato privado. Consigo viajaram os adjuntos Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Emanuel Ferro, Jorge Vital e Paulo Barreira, para além do empresário Raúl Costa.

De acordo com notícias na comunicação social inglesa, o plantel do Manchester United queria que van Nistelrooy continuasse como adjunto e o próprio treinador explicou que a sua expectativa era voltar ao seu cargo original.

"Estou aqui como adjunto para ajudar o clube a avançar. Continuo motivado para o fazer, em qualquer função. Como adjunto e agora como treinador interino, e depois disso volto ao meu contrato de adjunto, que tenho para esta e para a próxima época", tinha afirmado, após o anúncio de Amorim.