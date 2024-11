Ruben Amorim “mudou o Sporting, esperemos que faça o mesmo” no Manchester United

O médio Bruno Fernandes garante que todos no Manchester United estão “entusiasmados” com a chegada de Ruben Amorim a Old Trafford.

Em declarações à Dazn, o internacional luso deixa elogios ao futuro técnico dos “red devils”.

“É um treinador que mudou o Sporting junto com a estrutura, colocou o clube no lugar que merece e esperemos que faça isso mesmo aqui. Queremos fazer aqui juntos o mesmo percurso que ele fez no Sporting."

De recordar que o Manchester United venceu o Leicester, por 3-0, e está agora no 13.º lugar da Premier League.

Ruben Amorim chega esta segunda-feira a Inglaterra e vai estrear-se contra o Ipswich.