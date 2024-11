Roma despede treinador

A Roma despediu o treinador Ivan Juric depois de mais uma derrota este domingo.

“Queremos agradecer a Ivan Juric pelo trabalho árduo nas últimas semanas. Ele lidou com um ambiente difícil, com o máximo profissionalismo, e por isso estamos gratos. Desejamos-lhe tudo de melhor”, lê-se no comunicado.

O técnico croata esteve 12 jogos à frente da equipa romana, mas só venceu quatro.

A Roma é atualmente 12.ª classificada no campeonato italiano, com 13 pontos. Já na Liga Europa está em 20.º lugar, ainda assim à frente de FC Porto e Sp. Braga.

O próximo treinador será conhecido “nos próximos dias”.

O ano de 2024 não está fácil para os treinadores da Roma. O próximo vai ser o quarto depois de José Mourinho, De Rossi e Juric.