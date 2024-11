Mais uma lesão grave. Terminou época para Militão

O defesa-central brasileiro Éder Militão lesionou-se com gravidade, ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A época do futebolista terminou prematuramente no Real Madrid.

"Na sequência dos exames realizados ao nosso atleta Éder Militão pelos serviços médicos do clube, foi-lhe diagnosticada uma rutura completa do ligamento cruzado anterior com envolvimento de ambos os meniscos da perna direita. Militão vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", informaram os campeões da Europa.

Éder Militão, que já tinha sofrido igual lesão, mas no joelho esquerdo, magoou-se durante a goleada do Real Madrid por 4-0 ao Osasuna e que levou o jogador a ser substituído logo aos 30 minutos.

Apesar de o clube não ter indicado o tempo de paragem do profissional de 26 anos, a gravidade da lesão do antigo atleta do FC Porto aponta para uma paragem de cerca de nove meses, uma vez que também terá afetado o menisco: foram mais de sete meses na época passada, com o problema no joelho esquerdo.

Até ao momento, Éder Militão tinha disputado 17 partidas esta época, na qual marcou um golo.

Este é o segundo contratempo para o Real Madrid em cerca de um mês, depois de o experiente defesa Carvajal também se ter magoado com gravidade no joelho, obrigando o lateral a falhar igualmente o resto da época.

Como centrais de raiz, o técnico Carlo Ancelotti conta agora somente com Antonio Rüdiger e Jesús Vallejo.

O internacional brasileiro Rodrygo também saiu lesionado, a chorar e agarrado à coxa, desconhecendo-se ainda a gravidade da situação: vai fazer exames na segunda-feira, tal como Lucas Vázquez, que também saiu devido a problemas físicos.

Tanto Éder Militão quanto Rodrygo estavam na lista de eleitos do selecionador brasileiro Dorival Jr. para os jogos frente ao Uruguai e Venezuela no apuramento para o Mundial 2026.